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Faizsiz finansta yüksek lisans imkanı

- İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Tezsiz Yüksek Lisans Programı bahar dönemi başvuruları başladı

Faizsiz finansta yüksek lisans imkanı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Tezsiz Yüksek Lisans Programı bahar dönemi başvuruları başladı.

İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden (İSİFAM) yapılan açıklamaya göre, alanında kapsamlı müfredat ve yetkin öğretim üyesi kadrosuna sahip programa başvurular, 11 Ocak'a kadar sürecek.

Kayıt için ALES veya yabancı dil şartının aranmadığı programa, en fazla 10 öğrenci alınacak.

Program, toplam 10 dersten oluşacak ve proje dahil normal şartlarda 4 dönemde tamamlanacak.

Dersler hafta içi mesai saatleri dışında İSİFAM'ın Vezneciler'deki yerleşkesinde yapılacak.


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