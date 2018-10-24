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Falken, binek ve SUV için yeni 4 mevsim lastik geliştirdi

- Euroall Season AS200'e göre deseni geliştirilen yeni lastikte, suda kızaklama direncinde yüzde 8 ve ıslak zemin frenleme mesafesinde yüzde 6 iyileşme sağlandı

Falken, binek ve SUV için yeni 4 mevsim lastik geliştirdi
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İSTANBUL (AA) - Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grubu) bünyesinde faaliyet gösteren Falken, binek ve SUV araçlar için geliştirilen yeni 4 mevsim lastiği kullanıma sundu.

AKO Grubu tarafından yapılan açıklamaya göre, Falken binek ve SUV araçlar için yeni 4 mevsim lastiği Euroall Season AS210'u geliştirdi.

Bir önceki model Euroall Season AS200'e göre deseni geliştirilen yeni lastikte, suda kızaklama direncinde yüzde 8 ve ıslak zemin frenleme mesafesinde yüzde 6 iyileşme sağlandı.

Falken Euroall Season AS210'un 4D-Nano Dizayn teknolojisi kullanılarak geliştirilen bileşen yapısı, kilometre ömrünü yüzde 10 artırdı. Falken'ın yeni ürünü Euroall Season AS210, başlangıç ebatları ile Falken bayilerinden temin edilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Falken Tyre Europe Genel Müdür ve Operasyon Direktörü (COO) Markus Bögner, bir önceki versiyon AS200'ün 2013'te Alman motor dergisi AUTO BILD tarafından yapılan testlerde zirveye ulaştığını belirterek, yeni modelin Euroall Season serisinin başarısını devam ettireceğinden emin olduğunu vurguladı.


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