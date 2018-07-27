FAO'dan Türk ve Suriyelilere tarımsal mesleki eğitim

ŞANLIURFA (AA) - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, "Türkiye, Suriye krizi başladığı ilk günden itibaren mağdur insanları kabul etti ve dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda. Bu anlamda Türk hükümetine en derin saygılarımı ifade etmek istiyorum." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Japonya tarafından finansa edilen ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından Şanlıurfa ve Kilis'te yürütülecek "Geçim Kaynaklarına Erişim Fırsatlarının ve Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Yoluyla Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılıklarının Artırılması" projesinin açılış toplantısı, Şanlıurfa'daki GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde yapıldı.



Büyükelçisi Akio Miyajima, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Suriye'deki savaştan kaçan birçok insana ev sahipliği yaptığını ve bu durumun takdiri hak ettiğini belirtti.

Suriyelilere yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Miyajima, şunları kaydetti:

"Türkiye, Suriye krizi başladığı ilk günden itibaren bu mağdur insanları kabul etti ve dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda. Bu anlamda Türk hükümetine en derin saygılarımı ifade etmek istiyorum. Türk halkına da cömertlikleri için teşekkür ediyorum. Japonya da bu insanlara ve onlara sahip çıkan toplumlara yardım sağlamaktadır. Sadece Suriyeli mültecilere yardım eli uzatmak değil, bu insanların kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak gerekiyor. Bu anlamda söz konusu proje tam zamanında yapılmış, anlamlı bir proje. Bu proje birçok kurum ve kuruluşun ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Ancak FAO burada ana görevi üstlendi. Bütün bu mesleki eğitim çalışmalarına katılan kursiyerlerin başarılı olacağına inanıyorum."

Şanlıurfa'ya hayran kaldığını Türkçe sözlerle aktaran Miyajima, Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Volkan Güngören de Türkiye'nin iç savaşın başladığı dönemden itibaren Suriye konusunda üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiğini belirtti.

Türkiye'nin dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkelerin başında geldiğini vurgulayan Güngören, Türk ve Suriyelilere yönelik mesleki eğitim projesinin verimli olacağına inandığını kaydetti.

- Proje hakkında



Finansmanı Japonya tarafından sağlanan proje, Şanlıurfa ve Kilis'i kapsıyor. Proje kapsamında tarım ve hayvancılık konusunda verilecek mesleki eğitimlerden yaklaşık 150 kursiyer faydalanacak. Kurslar, tarımsal üretimde istihdam edilmeyi amaçlayan Suriyeli ve Türk adayları hedefliyor. Eğitimlere kadın kursiyerlerin katılımı da sağlanacak.

Eğitimler 6 hafta sürecek ve hem teorik, hem de uygulamalı ve işbaşı öğretimini içerecek. Eğitimlerin başında, ara dönemde ve eğitim döneminin sonunda kursiyerlerin kaydettiği ilerleme değerlendirilecek ve eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere FAO tarafından sertifika verilecek. Eğitimlere katılan kursiyerler, ayrıca, sivil toplum kuruluşu AAR Japan tarafından düzenlenen 'sağlıklı beslenme' konulu kurslardan da yararlanacak. Mesleki eğitimler sırasında, kursiyerlere maddi katkı da sağlanacak.



Eğitimlerin ardından kursiyerlerin istihdamını kolaylaştırmak amacıyla ilgili illerde istihdam fuarları düzenlenecek. FAO, bu istihdam fuarlarının düzenlenmesinde, hem kursiyerlerin hem de potansiyel iş verenlerin çalışma hakları konusunda bilgilendirilmesi amacıyla ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği yapacak.

Bütçesi 1 milyon dolar olan proje, 30 Mart 2019'da sona erecek.

Programa, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır Güneş de katıldı.

