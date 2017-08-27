''Far avı'' ölüm getirdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ekinözü ilçesinde, yasak olmasına rağmen far ışığıyla tavşan avlamaya çalışırken kazara ağabeyinin ölümüne sebep olan genç ve beraberindeki 2 kişi, gözaltına alındı.

İddiaya göre Mehmet Güneş (28), kardeşi Feyzullah Güneş, enişteleri Mehmet K. ve arkadaşları Murat B. ile birlikte gece Ekinözü ilçesindeki Koç dağına tavşan avlamaya çıktı.

Otomobil seyir halindeyken Feyzullah Güneş, araç farının ışığıyla gördüğü bir tavşana oturduğu arka koltuktan av tüfeğiyle ateş etti. Feyzullah Güneş'in av tüfeğinden çıkan saçmalar, aracın ön koltuğunda bulunan ve tavşana bakmak için kafasını dışarıya çıkartan ağabeyi Mehmet Güneş'in boynuna isabet etti.

Ağır yaralanan Mehmet Güneş, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Güneş'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ağabeyini kazara öldürdüğü ve yasak olan gece farla tavşan avı yaptığı iddiasıyla Feyzullah Güneş ve beraberindeki, eniştesi Mehmet K. ile Murat B, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Far avı" olarak tabir edilen kanunsuz av yönteminde, aracın far ışığı ya da aküsüne bağlanan güçlü seyyar farlar gözüne tutulan hayvanlar hareket edemiyor. Geceleri bu yöntemle avlandıkları tespit edilenlere "avda yasak olan eşyaları kullanmak"tan cezai işlem yapıldığı gibi, beraberindeki tüfek ve motorlu araçlara da el konulabiliyor.

