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FARC, saflarındaki 7 çocuğu daha teslim etti

- Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Eylül 2016'dan bu yana 119 çocuğun örgütten çıkarıldığını bildirdi

FARC, saflarındaki 7 çocuğu daha teslim etti

BOGOTA (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) saflarındaki 7 çocuğu daha teslim ettiklerini kaydetti.

Kızılhaç'tan yapılan yazılı açıklamada, FARC bünyesinde bulunan 7 çocuğun, Kolombiya'nın 4 farklı bölgesinde Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve hükümet yetkililerince teslim alındığı, Kızılhaç'a ulaştığı belirtildi.

FARC'ın toplanma alanlarının bazılarından dün 24 çocuğun daha çıkarıldığı hatırlatılan açıklamada, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Kızılhaç'ın Eylül 2016'dan bu yana toplamda 119 çocuğun örgütten çıkışını sağladığı, bu sırada sağlık durumlarının kontrolü ve kimliklerinin gizli tutulması gibi sorumlulukların da yerine getirildiği vurgulandı.

Fonseca kenti kırsalında yer alan Pondores toplanma alanında yapılan törenle FARC'ın silahlarının bulunduğu son konteynerler, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un katılımıyla örgütten alınmıştı. Anlaşma gereği bu bölgelerdeki çocuklar ailelerine teslim edilecek.

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran'da elindeki son silahı da Birleşmiş Milletler'e (BM) törenle teslim etmişti. Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan törene Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt Lideri Rodrigo Lonodono katılmıştı.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, militanların toplanma alanlarına ulaşmasının ardından 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

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FARCKolombiyaKolombiya Devrimci Silahlı GüçleriUluslararası Kızılhaç Komitesi
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