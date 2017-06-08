FARC silahlarının yüzde 30'unu daha teslim etti

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) lideri Rodrigo Londono, örgütün silahlarının yüzde 30'luk bir kısmının daha Birleşmiş Milletlere (BM) teslim edildiğini açıkladı.

BM Kolombiya'da FARC'ın silahlarını toplamak için hazırFARC'ın silah bırakma süreci 20 gün uzatıldıFARC'ın silah bırakma süreci uzuyor

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşmasının 20 Haziran'da noktalanacağı açıklanan silah bırakma süreci, ülkede oluşturulan 26 toplanma alanında BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması (MM&V) gözlemciliğinde sürüyor.

FARC'ın Timochenko ismiyle bilinen lideri Rodrigo Londono, Tibu kenti kırsalındaki Cano Indio toplanma alanında yaptığı konuşmada, "Silahlarımızın yüzde 30'u BM'ye teslim edildi. Sözümüzü tutuyoruz. Bu bizim silahlara vedamızın etkili bir başlangıcı." ifadelerini kullandı.

Mevcut takvime göre ellerindeki silahların yüzde 30'unu 14 Haziran'da, kalan yüzde 40'lık kısmını da 20 Haziran'da BM'ye teslim edeceklerini aktaran Londono, "Bir daha asla şiddet kullanmayacağız. Bizim tek silahımız kelimelerimiz olacak. Buna söz verdik ve tutacağız. Bizi Kolombiya halkının feraseti ile artık açık ve meşru bir siyasi mücadele bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Lokman İlhan