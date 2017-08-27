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FARC'ın kuracağı siyasi partinin kongresi başladı

Kolombiya'da silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri, kuracağı siyasi partinin kongresiyle meşru siyasi hayata geçmek için ilk adımı attı.

FARC'ın kuracağı siyasi partinin kongresi başladı

BOGOTA

Kolombiya'da silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), kuracağı siyasi partinin kongresiyle meşru siyasi hayata geçmek için ilk adımı attı.

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Başkent Bogota'daki Gonzalo Jimenez de Quesada Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 1 Eylül'de sona ereceği açıklanan Kurucu Kongre'ye örgütün üst düzey yöneticileri, Kolombiya hükümetinden temsilciler ve Kolombiya Kongresinden senatörler katılıyor.

Kongreyi ayrıca, yerel ve yabancı basından da gazeteciler takip ediyor.

Barış sürecinde "Kolaylaştırıcı" unvanıyla aktif rolü olan Ivan Cepeda, katıldığı kongrede, "Bugün Kolombiya'daki barış sürecinde önemli bir süreç kapanıyor." dedi.

Kolombiya Kongresinde barış sürecinin uygulanması için gerekli düzenlemelerin de kısa süre içinde bitirileceğini dile getiren Cepeda, bunun zor bir süreçten geçilirken gerçekleştirilmeye çalışıldığına dikkati çekti.

Cepeda, "FARC'ın, silah bırakma sürecinin ardından bir meşru kuvvete döndüğü gerçek bir geçiş yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Muhabir: Lokman İlhan

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Anahtar Kelimeler:
DünyaFARCKolombiya
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