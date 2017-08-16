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FARC'ın teslim ettiği silahlardan anıt yapılacak

Kolombiya'da 52 yıllık iç savaşın sona ermesiyle FARC'ın teslim ettiği 8 binden fazla silahtan Kolombiya, Küba ve ABD'de anıt inşa edilecek.

FARC'ın teslim ettiği silahlardan anıt yapılacak

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da 52 yıllık iç savaşın sona ermesiyle Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) teslim ettiği silahlardan üç ülkede anıt yapılacak.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Birleşmiş Milletlerin (BM) gözetiminde FARC'ın 8 binden fazla silahını yüklediği son kamyonun da yola çıkması amacıyla Pondores'te düzenlenen törende, örgütün son silahlarını da teslim etmesiyle 52 yıldır süren savaşın sona erdiğini açıkladı.

Örgütün yarım yüzyıldan fazla zamandır elinde tuttuğu 8 binden fazla silahla, iç savaşın sona erdiği Kolombiya'da, ABD'nin New York kentinde ve Küba'da üç anıt inşa edilecek.

Bu arada başkent Bogota yakınlarında bir yerde tutulan silah dolu konteynerlerin yeri güvenlik dolayısıyla açıklanmıyor.

FARC'ın partisi de FARC olacak

Öte yandan 52 yıldır hükümetle savaşan FARC, isminden de kopmak istemiyor. Bu nedenle örgüt, siyasetteki yeni hayatında "Kolombiya Alternatif Devrimci Gücü" anlamına gelen "Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia" adını kullanacağını duyurdu.

Örgütün, siyasileşme sürecinin iki hafta içerisinde şekilleneceği belirtiliyor. Yeni FARC'ın 27 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek kongresine ülke dışından da yoğun katılım beklenirken, 60'tan fazlası örgüt yöneticilerinden oluşan ve militanların oylama yoluyla seçtiği 1000'in üzerindeki delege de kongrede hazır bulunacak.

Muhabir: Lokman İlhan

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DünyaFARCKolombiyaKolombiya Alternatif Devrimci GücüKolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel SantosKolombiya Devrimci Silahlı Güçleri
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