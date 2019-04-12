“Farkında Kalın, Özel Eğitim Üzerine Söyleşiler” kitabı yayınlandı “Farkında Kalın, Özel Eğitim Üzerine Söyleşiler” kitabı, özel eğitimde alanında uzman akademisyenler ile yapılan söyleşileri ihtiva eden “özel eğitimin ilk söyleşi” kitabı olarak yayınlandı. Özel Eğitim Uzmanı Hasan Hüseyin Yıldırım tarafından hazırlanan kitap, ÖZDER (Özel Eğitimciler Derneği) sponsorluğunda, Vize Yayıncılık tarafından basıldı.



Bilindiği üzere, her 59 çocuktan birinin otizmli olduğu, her sınıftan 3 çocuğun disleksili olduğu ülkemizde, bu çocukların özelliklerini bilerek, onları topluma nasıl kazandırabiliriz, onlara nasıl davranılması gerekiyor ve onlarla ilgili ne tür çalışmalar yapılıyor konusunda bilgi sahibi olunması önemlidir. Bu yönüyle “Farkında Kalın, Özel Eğitim Üzerine Söyleşiler” kitabı, hem ailelerin çocukları ile ilgili temel bilgileri ve haklarını öğrenecekleri, hem de bireylerin bilinçleneceği bir başucu kitabı niteliğindedir.



Kitabın içeriğinde özel eğitimde; aile eğitimi, kaynaştırma eğitimi, cinsel eğitim gibi konular, bu alanda çalışmalar yapan akademisyenlerin röportajlarında yer buluyor. Bunun yanında otizm, disleksi gibi engel türlerinin neler olduğu, belirtileri ve bu konuda toplumumuzun bilmesi gerekenler, yine alanında uzman akademisyen hocalar ile yapılan röportajlarda cevap bulunuyor.



Kitabın amacı, özel eğitimin temel gelişim alanlarıyla ilgili bilgileri;



1-Üniversitelerin özel eğitim bölümünde okuyan öğrencilere,

2-Özel gereksinimli çocukların ebeveynlerine,

3-Özel eğitim alanına ilgi duyan insanlara aktarmaktır.



Bu sayede toplumumuzun bu konuları sohbet havasında okuyup, öğrenip, “farkındalık” ortaya koymasıdır.

