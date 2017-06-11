Farklı dinler iftar sofrasında buluştu

HATAY (AA) - "Hoşgörü kenti" Hatay'da, protokol ve üç semavi dinin temsilcileri iftar sofrasında bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Erdal Ata ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen iftara, 2. Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Mehmet Atilla Kayı, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Vali Yardımcıları Orhan Mardinli ve Mahmut Hersanlıoğlu, Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Defne Kaymakamı Hakkı Uzun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar, Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, Musevi Cemaati Başkanı Şaul Cenudioğlu,, Ortodoks Kilisesi Papazı Jan Delluler, Armutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Tevfik Erkek, Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gülcü, Affan Mahallesi Alevi Kanaat Önderi Adnan Fatihoğlu katıldı.

İftar öncesi İl Müftüsü Kavillioğlu tarafından dua edildi.

Vali Ata, programında yaptığı konuşmada, katılımlarından dolayı tüm kanaat önderlerine teşekkür etti.

Asırlarca karşılıklı hoşgörü ve sevginin en güzel örneklerinin sergilendiği Hatay'da insanların bayramları, güzel günleri, acısını, tatlısını hep birlikte yaşadığını dile getiren Ata, "Hatay'da, sahip olduğu bu kardeşlik ikliminin devamı için herkese sorumluluklar düşmektedir. El birliği ile hareket edildiği takdirde geleceğimizin daha güzel ve aydınlık olacaktır." dedi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde inanç ve kültür farkı gözetmeksizin aynı masada buluşan kentin dinamikleri, birlik ve beraberlik mesajı vererek bu hoşgörü tablosunun tüm dünyaya örnek olması temennisinde bulundu.