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"Farklı Gözlerden Mülteci Hayatları" paneli

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Ofisi tarafından insani krizler ve yerinden edilme konularının ele alındığı "Farklı Gözlerden Mülteci Hayatları" paneli düzenlendi.UNHCR Türkiye...

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Ofisi tarafından insani krizler ve yerinden edilme konularının ele alındığı "Farklı Gözlerden Mülteci Hayatları" paneli düzenlendi.

UNHCR Türkiye Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında Ankara'da Project Visioncy iş birliğiyle düzenlenen "Exodus Deja-Vu" fotoğraf sergisinin İstanbul ayağı Fulya Sanat Merkezi'nde başladı.

UNHCR Türkiye Sözcüsü Selin Ünal'ın moderasyonuyla gerçekleşen sergide eserleri bulunan fotoğrafçılar Coşkun Aral, Suthep Kritsanavarin ve Ronald Neveu ile söyleşi yapıldı.

Türk ve yabancı makamlar, akademik camia ve sivil toplum kuruluşları gibi farklı çevrelerden katılımcıları bir araya getiren panelde, insani krizler ve yerinden edilme konularına ilişkin farklı bakış açılarının tartışılacağı bir platform oluşturulması konusu ele alındı.

"Exodus Deja-Vu" fotoğraf sergisi, 20 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

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"Farklı Gözlerden Mülteci Hayatları" PaneliUNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) Türkiye Ofisi
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