İSTANBUL (AA) - Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nın "Daha Yeni Başlıyor: Geleceğin Dünyasında Esneklik, Yakınsama, Ağ Yapısı ve Karanlık Taraf" başlıklı ilk kitabı raflarda yerini aldı.

TBV Başkanı Eczacıbaşı'nın, "Daha Yeni Başlıyor: Geleceğin Dünyasında Esneklik, Yakınsama, Ağ Yapısı ve Karanlık Taraf" başlıklı kitabı yayımlandı.

Koç Üniversitesi Yayınları'ndan teknoloji/sosyoloji kategorisinde çıkan kitabın tüm telif gelirleri Faruk Eczacıbaşı tarafından Türkiye Bilişim Vakfı'na bağışlandı.

Eczacıbaşı, ilk kitabı olan "Daha Yeni Başlıyor"da kendi kişisel deneyimlerinin yanı sıra Türkiye'nin geçirdiği dönüşümler ve dünyadaki son gelişmelerden yola çıkarak, her gün daha büyük bir ivmeyle hayata giren teknolojik gelişmelerin getirdiklerini ve götürdüklerini inceliyor.

İyisi ve kötüsüyle gelecekte dünyayı nelerin beklediğini tartışmaya açan "Daha Yeni Başlıyor", bu alanda yazılmış kapsamlı, dengeli ve anlaşılır referans kitap olma özelliğine sahip.







- "Her kurumun yenilenmeye ihtiyacı var"





Faruk Eczacıbaşı, kitabının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yeni bir teknolojinin gerektirdiği davranış değişikliği ve onun verimliliğe katkısı konularıyla her zaman ilgilendiğini belirterek, TBV olarak 22 yıldır değişimin etkisini önceden kestirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bugün bu ihtiyacın 20 yıl öncesinden çok daha fazla olduğunu anlatan Eczacıbaşı, şunları kaydetti:

"Artık yeni modellere ihtiyaç duyduğumuzu hissediyoruz. 1989 yılını çok önemsiyorum. Bu yılı, endüstri döneminin veya yakın çağ döneminin bitişi ve post endüstri döneminin başlangıcı olarak kabul ediyorum. Çünkü Soğuk Savaş bitti ve internet gündeme gelmeye başladı. Fakat ondan sonra her şey o kadar hızlı gelişmeye başladı ki benim inancıma göre 1989'dan önce ortaya çıkmış, küçük aile yapılarından büyük demokrasilere kadar hiçbir kurum eğer kendine özgü sancılar çekmezse bugüne adapte olamaz. Benim iddiam kitapta yeni modeller yaratmak değil, asıl istediğim, yeni modelleri ortaya çıkarmak için insanları düşünmeye sevk etmek. Çünkü akla gelebilecek her türlü soyut ve somut kurumun yenilenmeye ihtiyacı var. Ben mümkün olduğu kadar bunu değerlendirmeye çalıştım."