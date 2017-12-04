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Fas açıklarında göçmen teknesi alabora oldu

- Yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan teknenin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Fas açıklarında göçmen teknesi alabora oldu

RABAT (AA) - Fas'tan Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan teknenin devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, göçmenleri taşıyan tekne Fas'ın Atlas Okyanusu kıyısında yer alan el-Araiş kenti açıklarında alabora oldu. Denize düşen Fas vatandaşı biri kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

Yaralı göçmenler hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, olayın sorumluları hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
AlaboraFasGöçmenYasa Dışı
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