Fas açıklarında göçmen teknesi alabora oldu

RABAT (AA) - Fas'tan Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan teknenin devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, göçmenleri taşıyan tekne Fas'ın Atlas Okyanusu kıyısında yer alan el-Araiş kenti açıklarında alabora oldu. Denize düşen Fas vatandaşı biri kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.
Yaralı göçmenler hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, olayın sorumluları hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.