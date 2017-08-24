Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Burak Sadıç yandex gaziantepspor
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Fas, Barselona'daki terör saldırısına ilişkin soruşturma başlattı

RABAT (AA) - Fas, geçen hafta Barselona'da yaşanan terör saldırısına ilişkin İspanya hükümeti ile koordineli şekilde bir soruşturma yürüttüğünü açıkladı.Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, haftalık basın toplantısında yaptığı...

Fas, Barselona'daki terör saldırısına ilişkin soruşturma başlattı

RABAT (AA) - Fas, geçen hafta Barselona'da yaşanan terör saldırısına ilişkin İspanya hükümeti ile koordineli şekilde bir soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Barselona'daki terör saldırılarına ilişkin gerekli soruşturmayı yürüttüklerini ve çalışmaların İspanya ile koordineli şekilde devam ettiğini" belirtti.

Terörle mücadelenin uluslararası çapta yapılması gerektiğini vurgulayan Halfi, "Soruşturmalar komşu ülkeler ile koordinasyonlu olarak en üst düzeyde yürütülüyor. Terörle mücadelede başarının sırrı, koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmektir. İspanya ve Fas’ın bu alandaki işbirliği bölgeye örnek teşkil edecek şekilde sorunsuz devam ediyor." dedi.

Halfi ayrıca, "gözaltına alınanların sayısı ve İspanya'da gerçekleşen terör saldırısıyla olan ilişkileri" gibi bilgilerin, soruşturmanın tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

İspanya'nın Barselona kentinde geçen hafta düzenlenen terör saldırısı sonrasında, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda bir çok Fas asıllı İspanyol gözaltına alınmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Barselona'daki Terör SaldırılarıFasFas Hükümet Sözcüsü Mustafa El-Halfi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5