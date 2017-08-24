Fas, Barselona'daki terör saldırısına ilişkin soruşturma başlattı

RABAT (AA) - Fas, geçen hafta Barselona'da yaşanan terör saldırısına ilişkin İspanya hükümeti ile koordineli şekilde bir soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Barselona'daki terör saldırılarına ilişkin gerekli soruşturmayı yürüttüklerini ve çalışmaların İspanya ile koordineli şekilde devam ettiğini" belirtti.

Terörle mücadelenin uluslararası çapta yapılması gerektiğini vurgulayan Halfi, "Soruşturmalar komşu ülkeler ile koordinasyonlu olarak en üst düzeyde yürütülüyor. Terörle mücadelede başarının sırrı, koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmektir. İspanya ve Fas’ın bu alandaki işbirliği bölgeye örnek teşkil edecek şekilde sorunsuz devam ediyor." dedi.

Halfi ayrıca, "gözaltına alınanların sayısı ve İspanya'da gerçekleşen terör saldırısıyla olan ilişkileri" gibi bilgilerin, soruşturmanın tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

İspanya'nın Barselona kentinde geçen hafta düzenlenen terör saldırısı sonrasında, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda bir çok Fas asıllı İspanyol gözaltına alınmıştı.