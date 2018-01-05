Fas-Danimarka ilişkileri

RABAT (AA) - Fas Başbakanı Saadettin el-Osmani, Danimarka Meclis Başkanı Pia Kjaersgaard'ı kabul etti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Rabat'ta bir araya gelen ikili, terörle mücadelede işbirliği ve yasa dışı göç konularını ele aldı.

Ülkesinin Danimarka ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu belirten Osmani, göçmenler konusunda Fas'ın tecrübesini aktardı.

Danimarka Meclis Başkanı Kjaersgaard da ülkesinin Fas ile ikili ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kjaersgaard, Fas'ın ekonomik ve siyasi istikrarının dikkatini çektiğini, bu istikrarın diğer alanlara olumlu etkisinin olduğunu vurguladı.