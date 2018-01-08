Fas Dışişleri Bakanı Burita BAE'de

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid'in, Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile başkent Abu Dabi'de bir araya geldiği bildirildi.

BAE haber ajansı WAM'a göre, Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki dostane ilişkiler ile bunların iki ülke halkının beklentilerini karşılayacak şekilde geliştirilmesinin yolları ele alındı. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası düzeyde yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.

Zayid görüşmede, Fas-BAE yönetimlerinin, mevcut ilişkileri daha ileriye taşıma isteğini vurgularken, Burita, iki ülke arasındaki ortak iş birliğini artırmak istediklerini kaydetti.

Burita, önceki haftalarda da Suudi Arabistan ve Kuveyt'i ziyaret etmiş ve yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde Fas Kralı 6. Muhammed'in mesajlarını iletmişti.







