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Fas-Fransa İş Forumu

RABAT (AA) - Fas'ın Suheyrat kentinde iki ülkenin başbakanlarının katılımıyla "Fas-Fransa İş Forumu" düzenlendi. Suheyrat'taki 5. Muhammed Kongre Sarayı'nda, "Fas ve Fransa: Kalkınma ve istihdam için köprüler"...

Fas-Fransa İş Forumu

RABAT (AA) - Fas'ın Suheyrat kentinde iki ülkenin başbakanlarının katılımıyla "Fas-Fransa İş Forumu" düzenlendi.

Suheyrat'taki 5. Muhammed Kongre Sarayı'nda, "Fas ve Fransa: Kalkınma ve istihdam için köprüler" başlığıyla düzenlenen foruma, Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ve Fransız mevkidaşı Edouard Philippe'in yanı sıra iki ülkeden çok sayıda bakan, iş adamı ve bürokrat katıldı.

Osmani, forumun açılış konuşmasında, "Afrika kıtasına ortak yatırım için Fas ve Fransa arasındaki iş birliği artırılmalı. Afrika'da ve bölgede birlik olup hep beraber kalkınacağız. Eğer birlik olamazsak bu birçok olumsuzluğa sebep olacaktır." dedi.

Fransa Başbakanı Philippe ise, Fas'ın istikrarıyla küresel ekonomide yer aldığını belirterek, "Fransa, Fas'ın ekonomik ortakları arasında ilk sırada yer alıyor. Fas'a yatırım yapan Fransız şirketlerinde 100 binden fazla Faslı istihdam ediliyor." diye konuştu.

Fransa'nın Fas'taki yatırımlarının önceki yıllara göre gerilediğine dikkati çeken Philippe, bunun nedenlerinin araştırılması çağrısında bulundu.

Philippe, Fas'ta 80 bin civarında Fransız'ın, Fransa'da ise 300 binin üzerinde Faslının yaşadığını dile getirdi.

Fas-Fransa Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısına katılmak üzere dün akşam Fas'a gelen Fransa Başbakanı Philippe'in, temaslarının ardından bugün ülkesine dönmesi bekleniyor.

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FasFransaİş Forumu
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