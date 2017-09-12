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Fas ile İspanya arasında terörle mücadelede iş birliği

RABAT (AA) - İspanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Ildefonso Castro Lopez, Fas ile İspanya’nın terörle mücadelede iş birliğini sürdüreceklerini belirtti. Resmi temaslarda bulunmak üzere Fas’a gelen Lopez, Fas Dışişleri ve Uluslararası...

Fas ile İspanya arasında terörle mücadelede iş birliği

RABAT (AA) - İspanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Ildefonso Castro Lopez, Fas ile İspanya’nın terörle mücadelede iş birliğini sürdüreceklerini belirtti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Fas’a gelen Lopez, Fas Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Munya Busitte ile başkent Rabat’ta bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Lopez, iki ülke arasında terörle mücadelede iş birliğinin mükemmel olduğunu belirterek, ülkesinin bu stratejik birlikteliği sürdürmede kararlı olduğunu söyledi.

Basın toplantısında konuşan Busitte de iki ülkenin terörle mücadeledeki stratejik ortaklığının, ekonomi alanında iş birliğini geliştirmek için bir fırsat olduğunu belirtti.

İspanya’da geçen ay yaşanan terör saldırılarının ardından, Fas ile İspanya birçok terör hücresine karşı ortak operasyon düzenlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fas Ve İspanya Arasında Işbirliği
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