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Fas ile Nijer arasında 16 iş birliği anlaşması imzalandı

RABAT (AA) - Fas ile Nijer arasında çeşitli alanlarda iş birliğini artırmak amacıyla 16 anlaşma imzalandı. Nijer Dışişleri Bakanı İbrahim Yakubu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ta mevkidaşı Nasır Burita ile bu yıl dördüncüsü...

Fas ile Nijer arasında 16 iş birliği anlaşması imzalandı

RABAT (AA) - Fas ile Nijer arasında çeşitli alanlarda iş birliğini artırmak amacıyla 16 anlaşma imzalandı.

Nijer Dışişleri Bakanı İbrahim Yakubu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ta mevkidaşı Nasır Burita ile bu yıl dördüncüsü yapılan "Fas-Nijer Ortak Komitesi" toplantısına katıldı.

Fas Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen komite toplantısının ardından iki ülke arasındaki iş birliği anlaşmalarının imza törenine geçildi.

Ekonomi, turizm, sağlık, eğitim, adalet ve ulaşım alanında iş birliğini kapsayan 16 anlaşma iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından imzalandı.

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FasIş Birliği AnlaşmalarıNijer
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