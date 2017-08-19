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Fas Kralı 415 mahkumu affetti

RABAT (AA) - Fas Kralı 6. Muhammed’in, Kral ve Halk İhtilali’nin 64’üncü yıldönümü münasebetiye 415 mahkum hakkında af kararı verdiği bildirildi. Fas Adalet Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kral 6. Muhammed tarafından...

Fas Kralı 415 mahkumu affetti

RABAT (AA) - Fas Kralı 6. Muhammed’in, Kral ve Halk İhtilali’nin 64’üncü yıldönümü münasebetiye 415 mahkum hakkında af kararı verdiği bildirildi.

Fas Adalet Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kral 6. Muhammed tarafından imzalanan kraliyet kararnamesi ile aralarında tutukluların da bulunduğu 415 mahkum hakkında af kararı verildi.” belirtildi.

Açıklamada, affedilenler arasında 14 mahkumun terör davalarından hüküm giydiği, bu kişilerden 13’ünün hapis cezalarının kaldırıldığı, bir kişinin ise idam olan cezasının 30 yıl hapis cezasına çevrildiği ifade edildi.

Kralın terör davasından affettiği mahkumların 2003 yılında meydana gelen terör olaylarına karıştıkları gerekçesiyle mahkum oldukları kaydedildi.

Fas'ın Kazablanka kentinde 16 Mayıs 2003 yılında meydana gelen terör saldırılarında 8'i AB ülkesi vatandaşı, 12'si saldırgan olmak üzere 42 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı. Saldırıların ardından Selefi eğilimli yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alınmış ve çeşitli cezalara çarptırılmıştı.

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Fasta Mahkum Affı
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