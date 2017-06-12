Fas Kralı Katar’a gıda maddesi gönderilmesi için talimat verdi

RABAT (AA) - Fas Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fas Kralı 6. Muhammed’in emriyle Katar’a gönderilmek üzere gıda maddeleri yüklü uçakların Doha’ya gönderileceği belirtildi.

İslam dinin bir gereği olarak özellikle ramazan içerisinde Müslümanlar arasında yardımlaşmanın önemine vurgu yapılan açıklamada, bu kararın bölgedeki kardeş ülkeler arasında yaşanan siyasi krizle ilgisi olmadığı kaydedildi.

Fas Kralı 6. Muhammed’in Körfez krizine ilişkin tutumunun aynı olduğu belirtilen açıklamada, Fas’ın kardeş ülkeler arasında yaşanan krizde itidalden yana olduğu ve diyalog yolunun açılması için çaba sarf etmeye hazır olduğu hatırlatıldı.