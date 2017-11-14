Fas Kralı'ndan Katar Emiri'ne

RABAT (AA) - Fas Kralı 6. Muhammed’in Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında bulunduğu Katar’da "Dünya sizin olsun, bize Temim yeter" baskılı atkıyla poz vermesi Kralın danışmanı tarafından "Katar’a destek" şeklinde nitelendirildi.

Fas Kralı 6. Muhammed'in, ziyareti sırasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed’e ithafen "Dünya sizin olsun, bize Temim yeter" baskılı atkıyla verdiği poz, ülke basınında ve sosyal medyada geniş yer buldu.

Kralın danışmanlarından Yasir ez-Zenaki, konuya dair yerel basına yaptığı açıklamada 6. Muhammed'in daha önce böyle bir eylemde bulunmadığını ifade ederek, "Kral 6. Muhammed’in net bir mesaj veren böyle bir fotoğrafta yer alması bizi çok şaşırttı. Kralın birçok gezisine katıldım ilk defa böyle bir poz verdiğine şahit oluyorum." dedi.

Öte yandan, 6. Muhammed’in Katarlılar tarafından büyük sevgi gösterileri ve üzerinde 'Kral boykotu kırdı' yazan pankartlarla karşılanması da Fas basınında geniş yer buldu.

Fas Kralı 6. Muhammed, haziran ayında Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında patlak veren krizin ardından, ilk defa Körfez ülkelerine resmi ziyaret gerçekleştirdi. 6. Muhammed ilk olarak geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmişti.

Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn, 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Söz konusu ülkeler, hava sahalarını Katar'a kapatmış, diplomatik ablukaya daha sonra bazı başka ülkeler de katılmıştı.

Fas bu süreçte, krizin çözümüne yönelik birtakım diplomatik girişimlerin yanı sıra Katar’a gıda yardımında bulunmuştu.