Fas Kralı'nın atkılı destek fotoğrafı

DOHA (AA) - Fas Kralı 6. Muhammed'in, Katar ziyareti sırasında "Dünya sizin olsun, bize Temim yeter" baskılı atkıyla çekildiği iddia edilen fotoğrafının "düzmece" olduğu ortaya çıktı.

Katar resmi haber ajansı QNA'da, hükümete bağlı İletişim Ofisi Sorumlusu Şeyh Seyf bin Ahmed bin Seyf Al Sani'nin konuyla ilgili açıklamasına yer verildi.

Al Sani, Kral 6. Muhammed'in Doha ziyareti sırasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye destek içerikli atkıyla çekildiği iddia edilen "düzmece fotoğraftan" dolayı esef duyduklarını bildirdi.

Söz konusu eylemin kabul edilemez olduğunu belirten Al Sani, kamuoyunu kışkırtmaya çalışan ve sembol isimlere yönelik uygunsuz bu tutuma öncülük edenlerin ortaya çıkarılması için inceleme başlatılacağını ifade etti.

Fas Kralı 6. Muhammed'in, ziyareti sırasında Katar Emiri'ne ithafen "Dünya sizin olsun, bize Temim yeter" baskılı atkıyla poz verdiği iddiası, ülke basınında ve sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

Kralın danışmanlarından Yasir ez-Zenaki, konuya dair yerel basına yaptığı açıklamada 6. Muhammed'in daha önce böyle bir eylemde bulunmadığını ifade ederek, "Kral 6. Muhammed'in net bir mesaj veren böyle bir fotoğrafta yer alması bizi çok şaşırttı. Kralın birçok gezisine katıldım ama ilk defa böyle bir poz verdiğine şahit oluyorum." demişti.

Fas Kralı 6. Muhammed, haziran ayında Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında patlak veren krizin ardından, ilk defa Körfez ülkelerine resmi ziyaret gerçekleştirdi. 6. Muhammed ilk olarak geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmişti.

Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn, 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Söz konusu ülkeler, hava sahalarını Katar'a kapatmış, diplomatik ablukaya daha sonra bazı başka ülkeler de katılmıştı.

Fas bu süreçte, krizin çözümüne yönelik birtakım diplomatik girişimlerin yanı sıra Katar'a gıda yardımında bulunmuştu.