Fas prensinin Tunus'tan sınır dışı edilmesi

TUNUS (AA) - Tunus'taki hak örgütleri ve akademik kuruluşlar, Tunus'a bir konferans için gelen Fas Prensi Hişam el-Alevi'nin, sınır dışı edilmesine ilişkin hükümetten açıklama talep etti.

Tunus Akademisyenler Sendikası, Tunus İnsan Hakları Savunma Derneği, Tunus İşkence ile Mücadele Derneği'nin de aralarında bulunduğu on iki sivil toplum kuruluşu (STK), yayınladıkları ortak açıklama ile Alevi'nin hafta sonu Tunus'ta sınır dışı edilmesinin arkasındaki "gerçek nedenleri" hükümetten açıklamasını istedi.

Fas prensinin bir konferans için geldiği Tunus'tan "herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin sınır dışı edilmesine" değinilen açıklamada, yaşananlar "eski rejim dönemindeki utançların geri getirilmesi girişimi" şeklinde nitelendirildi.

Fas'ta krallık politikalarını eleştirmesiyle tanınan Prens Hişam el-Alevi, bölge basınında çıkan haberlere göre, bir konferansa konuşmacı olarak katılmak için geldiği Tunus'tan sınır dışı edildi. Tunus makamları ve İçişleri Bakanlığı ise, söz konusu olaya ilişkin sessizliğini koruyor.

France 24 televizyon kanalına konuşan Alevi ise, Tunus makamlarından bu karara ilişkin bir açıklama beklediğini belirterek, "Bu iş Tunus'taki eski rejim kalıntılarının işidir. Bu yapılanlarla, dünyada bir özgürlük örneği sergileyen Tunus halkının yaptıklarını ayrı tutarım." diye konuştu. Alevi, Tunus polisinin kendisini kaldığı otelden alıp Tunus havalimanına getirdiğini ve "nazik bir şekilde ülkeden çıkardıklarını" aktardı.

Fas Prensi Hişam el-Alevi (53), Fas Kralı 6. Muhammed'in amcasının oğlu ve Harvard Üniversitesi'nde araştırmacı olarak çalışıyor.



