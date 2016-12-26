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Fas ve Moritanya arasında "toprak bütünlüğü" tartışması

- Fas'taki İstiklal Partisi, Genel Başkan Şabat'ın iki ülke arasında gerginliğe neden olan "Moritanya, Fas toprağıdır" ifadesinin yanlış yorumlandığını belirtti

Fas ve Moritanya arasında

RABAT (AA) - Fas'taki İstiklal Partisi (IP) Genel Başkanı Hamid Şabat'ın "Moritanya, Fas toprağıdır" sözüyle ilgili tepkilerin yanlış anlamadan kaynaklandığı, partinin Moritanya'nın toprak bütünlüğüne karşı olmadığı bildirildi.

IP, Şabat'ın geçen cumartesi günü yaptığı bir konuşmada kullandığı ifadelerden dolayı Moritanya'da iktidardaki Cumhuriyet İçin Birlik Partisinin gösterdiği sert tepki ve özür talebi üzerine resmi bir açıklama yayımladı.

Tepkilerin yanlış yorumlamadan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, "Cumhuriyet İçin Birlik Partisinin açıklamaları, Fas ve Moritanya ilişkilerini gerginliğe sürüklüyor. ‘Moritanya, Fas toprağıdır’ ifadesiyle, Moritanya'nın Fas'ın bir parçası olduğu, iki ülkenin tarihi ve kültürel birlikteliği, bölgesel sorunlar karşısında ortak duruş sergilediği kastediliyor. Moritanya'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine karşı bir ifade söz konusu değildir; olay tarihi ve coğrafi gerçeklik çerçevesinde ele alınmıştır." denildi.

IP lideri Şabat, Genel İşçi Birliği Sendikasının genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, "1959'da gerçekleşen bölünmeler Fas için sorunların başlamasına neden oldu. Bu bölünmelerden biri de tarihçilerin Fas toprağı olduğu konusunda ortak iddiasına rağmen Moritanya'nın ayrılmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Moritanya Cumhuriyet İçin Birlik Partisi, bu sözleri sert bir dille kınayarak Şabat'ı Moritanya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye ve Moritanya halkından özür dilemeye davet etmişti.



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FasFas İstiklal PartisiMoritanyaMoritanya Cumhuriyet İçin Birlik Partisi
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