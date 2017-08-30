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Fas'ın ECOWAS'a üyelik süreci

-Fas Dışişleri Bakanı Burita, ECOWAS Komisyonu Başkanı De Souza ile bir araya geldi

Fas'ın ECOWAS'a üyelik süreci

RABAT (AA) - Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu Başkanı Marcel Alain de Souza ile bir araya geldiği bildirildi.

Fas'ın başkenti Rabat'ta bir araya gelen ikilinin görüşmesi sonrası basına açıklama yapan De Souza, ECOWAS üyesi ülkelerin, Fas'ın topluluğa dahil olmasını desteklediğine dikkati çekerek, Fas'ın ECOWAS'a tam üyeliğinin gerçekleşmesi için yürütülen hukuki ve teknik işlemlerin yolunda gittiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Burita da ülkesinin ECOWAS'a üyeliğini, "Fas için stratejik bir tercih" olarak nitelendirdi.

Liberya'nın başkenti Monrovia'ya geçen haziran ayında düzenlenen 51. ECOWAS Zirvesi'nde Fas'ın bu bölgesel topluluğa tam üyeliği meselesi ele alınmış ve Fas'ın üyelik talebi prensipte onaylanmıştı.

Fas, şubat ayında ECOWAS'a katılma talebinde bulunmuştu.

Toplam 15 Batı Afrika ülkesinin üye olduğu ECOWAS, 1975'de kurulan bölgesel bir gruptur. Görevi, sanayi, ulaştırma, telekomünikasyon, enerji, tarım, doğal kay­naklar, ticaret parasal ve mali sorular, sosyal ve kültürel konular başta olmak üzere ekonomik faaliyetin her alanında ekonomik entegrasyonu teşvik etmektir.





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