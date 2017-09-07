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Fas'ın kuzeyindeki toplumsal gerginlik

RABAT (AA) - Fas'ın başkenti Rabat'ta bir araya gelen onlarca insan hakları aktivisti, ülkenin kuzeyinde aylardır devam eden gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.İnsan hakları aktivistleri, seslerini duyurmak için...

Fas'ın kuzeyindeki toplumsal gerginlik

RABAT (AA) - Fas'ın başkenti Rabat'ta bir araya gelen onlarca insan hakları aktivisti, ülkenin kuzeyinde aylardır devam eden gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

İnsan hakları aktivistleri, seslerini duyurmak için Adalet Bakanlığı önünde toplandı. Hükümetin söz verdiği kalkınma projelerini hayata geçirmediği gerekçesiyle ülkenin kuzeyindeki Rif bölgesi ve diğer bazı kentlerde mayıs ayından bu yana devam eden gösteriler sırasında gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep eden aktivistler, bu yönde sloganlar attı.

Rif Hareketi'nin düzenlediği gösterilere katıldığı gerekçesiyle 14 yaşındaki Abdurrahman el-Azri hakkında başlatılan tahkikata da tepki gösteren eylemciler, kuzey kentlerinin kalkındırılmasını ve gençlere iş imkânı sağlanmasını talep etti.

Fas'ın kuzeyindeki El-Huseyma kentinde Ekim 2016'da bir balıkçının polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak ölmesinin ardından çok sayıda gösteri düzenlenmişti. Bölgesel kalkınma için söz verilen projelerin hayata geçirilmediği gerekçesiyle gösteriler mayısta yeniden başlamıştı.

Resmi açıklamalara göre, mayıs ayından bu yana devam eden gösterilerde 250'nin üzerinde eylemci gözaltına alınarak haklarında hukuki işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FasGösteriRif Hareketi
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