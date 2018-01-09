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Faslı bakanlar Burita ve Busaid BAE'de

- Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan, Fas Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Burita ile Ekonomi ve Maliye Bakanı Busaid'le görüştü

Faslı bakanlar Burita ve Busaid BAE'de

ABU DABİ (AA) - Fas Kralı 6. Muhammed'in, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a yazılı mesaj gönderdiği bildirildi.

BAE haber ajansı WAM'a göre Al Nahyan, El-Ayn kentindeki Saray'da Fas Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Nasır Burita ile Ekonomi ve Maliye Bakanı Muhammed Busaid ile bir araya geldi. Ziyarette Faslı bakanlar Al Nahyan'a 6. Muhammed'in "ikili kardeşlik ilişkileri ve bunların geliştirilmesiyle" ilgili yazılı mesajını iletti. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgede yaşanan son gelişmeler de ele alındı.

Burita önceki haftalarda da Suudi Arabistan ve Kuveyt'i ziyaret ederek Kral Selman bin Abdulaziz ve Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a, Kral 6. Muhammed'in yazılı mesajını iletmişti. 6. Muhammed, Kasım 2017'de BAE ve Katar'a ziyaretlerde bulunmuştu.

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