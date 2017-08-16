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Faslı gençler Düzce'yi "keşfedecek"

- Türkiye-Fas gençlik ve spor bakanlıkları tarafından gerçekleştirilen "Gençler Ümmet Coğrafyasını Keşfediyor" projesi kapsamında kente gelen 20 Faslı genç, tarihi ve doğal güzellikleri gezecek

Faslı gençler Düzce'yi

DÜZCE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Fas Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen, "Gençler Ümmet Coğrafyasını Keşfediyor" projesi kapsamında, Faslı 20 üniversite öğrencisi Düzce'ye geldi.

İki ülke arasında uzlaşılan değişim projesi kapsamında 10 günlük gezi programı için kente gelen öğrenciler, Düzce Belediye Başkan Vekili Kadir Badur'u makamında ziyaret etti.

Badur, Faslı öğrencileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ümmet anlayışı ve ortak tarihi geçmişimizle kardeşten farksızız aslında. Kültürel etkileşimimizin daha da artarak bu tür proje ve etkinliklerle pekişmesini ümit ediyor, ziyaretiniz için tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrenci değişim projesi ile Fas ve Türkiye arasında ortak geçmişin benimsenmesi, karşılıklı kültür etkileşiminin sağlanması, sosyal benzerlik-farkların, ön yargıların ortadan kaldırılmasının amaçlandığını aktaran Badur, şunları kaydetti:

"Proje bizi oldukça heyecanlandırdı. Arkadaşlarımızı burada ağırlamaktan, farklılıkları ve benzerlikleri aynı duygu ile görmekten mutluyuz. Proje kapsamında Türkiye'den de bir kafile Fas'a gidecek, kültür kaynaşması yaşanacak. Bu sayede farklı bakış açılarının geliştirilmesi ön görülüyor."

Badur, ziyaretin ardından öğrencilere hediyeler vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Faslı öğrenciler, 10 günlük program kapsamında Düzce ve İstanbul'da tarihi ve tabii güzellikleri gezecek.

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