Faslı STK’den Arakan çağrısı

RABAT (AA) - Fas’ta faaliyet gösteren Ümmetin Sorunlarıyla Dayanışma Derneği, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen insanlık suçuna karşı İslam ve Arap dünyasını sorumluluk almaya çağırdı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Arakan’da insanlık dışı muameleye maruz kalan Müslümanlar için İslam aleminin daha duyarlı olması gerektiği belirtilerek bölge halkı ile dayanışma çağrısı yapıldı.

Myanmar resmi makamları ve ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı gerçekleştirdikleri saldırılar ve sistematik cinayetler karşısında uluslararası kamuoyunun sessiz kaldığı belirtilen açıklamada, İslam aleminin bu konuda sorumluluk alarak bölgede yaşananlara karşı sessiz kalmamaları talep edildi.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcası yakılırken on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

BM, şu ana kadar 73 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e geçtiğini bildiriyor ancak on binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken bazıları rakamın binlerce olduğunu iddia ediyor.