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Fas'ta 300 bin yıllık insan kalıntısı bulundu

RABAT (AA) - Fas’ta 300 bin yıllık insan iskeleti kalıntısı bulunduğu bildirildi. Fas Kültür ve İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada, Faslı bilimadamı ve araştırmacı Abdulvahid bin Nasır ve Alman araştırmacı Jan Jack Yublan’ın...

Fas'ta 300 bin yıllık insan kalıntısı bulundu

RABAT (AA) - Fas’ta 300 bin yıllık insan iskeleti kalıntısı bulunduğu bildirildi.

Fas Kültür ve İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada, Faslı bilimadamı ve araştırmacı Abdulvahid bin Nasır ve Alman araştırmacı Jan Jack Yublan’ın öncülüğünde çalışan uluslararası bir arkeoloji ekibinin Fas’ın Yusufiye bölgesi kırsalında yer alan Cebel İhud köyü yakınlarında yaptıkları kazı çalışmalarında Homo sapiense ait iskelet kalıntılarına rastladıkları belirtildi.

Kalıntıların yaklaşık 300 bin yıllık olduğu belirtilen açıklamada, yapılan testler sonucunda kalıntıların şimdiye kadar keşfedilen en eski insan kalıntıları olduğu ifade edildi.

Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda en eski 100 bin yıllık kalıntılara ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, Fas’ta keşfedilen kalıntılara ilişkin ilmi makalenin 8 Mayıs 2017 tarihinde Almanya’da çıkan "Doğa" dergisinde yayımlandığı kaydedildi.

Cebel İhud civarında 2014 yılında yapılan kazı çalışmalarında 16 bin yıl öncesine ait insan kalıntıları bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fasİnsan Kalıntısı
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