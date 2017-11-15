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Fas'ta "aşırıcılıkla mücadele" konferansı başladı

- Başkent Rabat'taki konferansa Kuzey Afrika, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan uzman, hukukçu, yazar, araştırmacı ve aktivistler katılıyor

Fas'ta

RABAT (AA) - Fas'ta, "Kuzey Afrika'daki gençler arasındaki aşırı fikirlerin dönüştürülmesi" konusunda düzenlenen konferans başladı.

"Muhammediye Kuzey Afrikalı Din Adamları Birliği"nin, Fas, İsviçre ve Kanada'daki sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine giderek organize ettiği "Kuzey Afrika ve Sahel Bölgesinde Şiddet Yanlısı Aşırıcılığı Dönüştürmek" başlıklı konferans, başkent Rabat'ta gerçekleştiriliyor.

Kuzey Afrika, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan uzman, hukukçu, yazar, araştırmacı ve aktivistlerin katıldığı konferansta, gençler arasındaki aşırıcılığı kontrol altına almak için ekonomi ve gelişim temelli bir yaklaşımın kullanılması gerektiği belirtildi.

Özellikle Sahel bölgesinde çevresinden etkilenerek radikal fikirler benimseyen gençlerin bu coğrafyada tarım ve hayvancılık alanında teşvik edici işlere yönlendirilmesi istendi.

Vatandaşlığa ve adalete dayalı kurumların varlığının, aşırıcılık fenomeni ile mücadele edebileceğine değinen katılımcılar, duygusal boşlukta olan gençlerin akıllarından önce kalplerine hitap etmenin önemli olduğunu vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
FasKuzey Afrika Ve Sahel Bölgesi
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