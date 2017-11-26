Fas'ta Benkiran'ın yeniden başkanlığının önünü açacak değişiklik reddedildi

RABAT (AA) - Fas'ta koalisyonun büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Başkanı Abdulilah Benkiran'ın üçüncü defa genel başkan seçilmesinin önünü açacak olan iç tüzük değişikliği reddedildi.

Başkent Rabat'ın kuzeybatısındaki Sela'da gerçekleştirilen PJD Ulusal Konsey Toplantısı'nda, geçen ay yapılan değişiklikle Benkiran'ın üçüncü defa genel başkan seçilmesinin önünü açan 16. madde gizli oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda söz konusu değişiklik 4 çekimser ve 101 kabul oyuna karşılık 126 ret oyu ile PJD Ulusal Konseyi tarafından reddedildi.



PJD Ulusal Konseyine bağlı olarak görev yapan Kaynak ve Tüzük Komitesi'nin, "Parti genel başkanı en fazla iki defa üst üste başkanlık yapabilir" ifadesinin yer aldığı iç tüzük maddesininde geçen ay yaptığı değişiklikle Benkiran'ın üçüncü defa genel başkan seçilmesinin önü açılmıştı.

Dün başlayan PJD Olağanüstü Ulusal Konsey Toplantısı'nın aralık ayında yapılacak Genel Kongre'ye hazırlık olduğu belirtiliyor.



PJD lideri Benkiran, kendisine üçüncü defa genel başkan olmanın yolunu açacak olan iç tüzük maddesindeki değişikliğe ilişkin konsey toplantısından önce yaptığı açıklamada, değişikliğin onaylanacağını ve aralık ayında düzenlenecek kongrede tekrar başkan adayı olacağını söylemişti.

İlk kez 2008'de PJD Genel Başkanlığına seçilen Abdulilah Benkiran, parti içinde 2012 yılında yapılan seçim sonucunda da koltuğunu korudu.

Fas'ta Ekim 2016'da düzenlenen genel seçimlere aynı liderle katılma kararı alan PJD yönetimi, Benkiran'ın görev süresini bir yıl daha uzatma kararı almıştı.

PJD'de Genel Başkan seçiminin de yapılacağı 8'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.