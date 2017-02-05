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Fas'ta "burka" yasağına tepkiler

KAZABLANKA (AA) - Fas'ta İçişleri Bakanlığının "burka üretimi ve satışının yasaklanması" kararı, protesto edildi.İslamcı Tutukluları Savunma Ortak Komitesinin çağrısı üzerine ülkenin en büyük kentlerinden Kazablanka’da toplanan...

Fas'ta

KAZABLANKA (AA) - Fas'ta İçişleri Bakanlığının "burka üretimi ve satışının yasaklanması" kararı, protesto edildi.

İslamcı Tutukluları Savunma Ortak Komitesinin çağrısı üzerine ülkenin en büyük kentlerinden Kazablanka’da toplanan kalabalık, İçişleri Bakanlığı tarafından bazı kentlere gönderilen resmi yazıyla "burka üretimi ve satışının yasaklanması" kararını protesto etti.

"Burka"ya ilişkin alınan yasaklama kararının geri çekilmesi talebinde bulunarak, hükümet aleyhinde çeşitli sloganlar atan protestocular, polisin aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında gösterini tamamlayarak olaysız dağıldı.

Geçen ay İçişleri Bakanlığınca Tanca, Tatavin, Mertil, Sela, Tarevdanat ve Meknes kentlerinde bulunan atölye ve mağazalara gönderilen resmi yazıda, burkanın üretim ve satışının durdurulması istenmişti.

Yasağın 48 saat içerisinde uygulanacağı belirtilen yazıda, uymayanların ürettikleri mallara el konulacağı kaydedilmişti.

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BurkaFasFas'ta Gösteri
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