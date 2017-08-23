RABAT (AA) - Fas'ta bir kadının toplu taşıma aracında maruz kaldığı cinsel saldırı başkent Rabat'ta düzenlenen gösteride protesto edildi.

Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, sosyal medyada yer alan görüntülerle ortaya çıkan toplu taşıma aracında yaşanan tecavüz girişimine karşı seslerini yükseltti.

Göstericilerden insan hakları aktivisti Sara Sucar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tecavüz girişiminin kurbanı genç kıza destek olmak için toplandık. Tecavüz girişiminin seyir halindeki bir toplu taşıma aracında gerçekleşmesi suçun ne kadar aleni işlendiğinin göstergesi. Taciz ve tecavüze tepki göstermezsek bunun normalleşmesinin yolunu açarız. Devlet kurumlarından bu ve benzeri suçlara karşı daha fazla sorumluluk almaya davet ediyoruz. Ayrıca toplum olarak bu olayı farklı açılardan derinlemesine tartışmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Fas'ın en büyük kenti Kazablanka'da seyir halindeki otobüste 5 kişinin, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir genç kıza yönelik cinsel saldırı görüntüleri geçen hafta sosyal medyada yayımlanmıştı.

İnfial uyandıran görüntülerin ortaya çıkmasının ardından söz konusu 5 kişi, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınmıştı. Olayın 3 ay önce yaşandığını belirten güvenlik güçleri, zanlıların polis soruşturmasının devam ettiğini bildirmişti.