Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar endonezya ÇEVKO Avustralya mersin Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı
SKAL ve Tarihi Pera
SKAL ve Tarihi Pera
Sahte plaka uyarısı
Sahte plaka uyarısı
Kadın isterse yapar
Kadın isterse yapar
Gripte Mart alarmı!
Gripte Mart alarmı!
 ISTAC'tan eğitim atağı
 ISTAC'tan eğitim atağı

Fas'ta doğrudan yabancı yatırımda düşüş

- Fas'a şubat ayında doğrudan yabancı yatırım geçen yılın aynı döneme göre yüzde 30,4 oranında azaldı

Fas'ta doğrudan yabancı yatırımda düşüş
banner17

RABAT (AA) - Fas'a şubatta yapılan doğrudan yabancı yatırımda düşüş olduğu belirtildi.

Fas'ın ekonomi ve ticari değişim istatistiklerinden sorumlu Fas Harcamalar Ofisi tarafından yayınlanan rapora göre ülkeye şubat ayında doğrudan yabancı yatırım, geçen yıl aynı dönemine göre yüzde 30,4 oranında azaldı.

Raporda, geçen yıl şubatta 263 milyon dolar gerçekleştiği belirtilen doğrudan yatırım miktarının bu yıl aynı dönemde 162 milyon dolarda kaldığı kaydedildi.

Ayrıca bu yıl şubat ayı ihracat rakamında 34,3 milyar dolarla geçen yıl aynı döneme göre 0,5 oranında artış yaşandığı belirtilen raporda, aynı dönem için ithalatın yüzde 3,9 artarak 4,5 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Rapora göre, yurt dışında yaşayan Faslıların ülkelerine havale ettiği nakit miktarı da 9,7 oranında artışla 621 milyon dolara ulaştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Doğrudan Yabancı YatırımEkonomiFasIhracatIthalat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5