SELA (AA) - Fas'ta 2010 yılında gerçekleşen ve 2013 yılında hükme bağlanan “Egdim İzik” olaylarının yeniden yargılama kapsamındaki ilk duruşmanın 23 Ocak 2017'ye ertelendiği bildirildi.

Başkent Rabat yakınında yer alan Sela kentindeki Temyiz Mahkemesi'ndeki duruşmada, mahkeme başkanı Yusuf el-Alkavi, dava dosyasında bazı evrakların eksik olması ve sanıklardan Muhammed el-Eyyubi’nin mahkemeye getirilemeyişinden dolayı duruşmayı 23 Ocak'a ertelediklerini belirtti.

Yoğun güvenlik önlemleri arasında mahkemeye çıkan sanıkların aileleri de mahkeme de hazır bulundu.

-Egdim İzik Kampı protestosu ve mahkeme süreci

Fas’ın Batı Sahra bölgesinde, El-Ayun kenti yakınında 30 çadırın kurulmasıyla 2010'da oluşturulan Egdim İzik Kampı'nda yerel halk iş, konut ve sosyal haklar talebiyle hükümeti protesto etti. Kısa sürede 6 bin çadır ve 20 bin kişilik bir halk kitlesinin toplanmasına sebep olan protestolara, güvenlik güçleri müdahale etti. Müdahale sonucu emniyet güçlerine mensup 11 kişi hayatını kaybederken, 3 eylemci polis kurşunuyla öldürüldü. Yüzlerce kişinin yaralandığı olaylarda gözaltına alınan onlarca kişi Fas Askeri Mahkemesinde yargılandı. 2013 yılında tamamlanan yargı süreci sonunda 23 sanıktan 9’u müebbet, 14'ü ise 10 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. 2015 yılında askeri kanunda yapılan değişiklikten sonra sanıkların talebi üzerine davanın tekrar görülmesi kararı alındı.

-Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ve Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletler'in ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.