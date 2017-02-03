Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar medya İnovasyon Ödülleri Hamdi Akın Robert Kolej İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi
Renault'dan şubat kampanyası
Renault'un şubat kampanyası
Ara öğünlerde sağlıklı beslenmek mümkün
Ara öğünlerde sağlıklı beslenin
Robotlar Madrid'de görücüye çıktı
Robotlar görücüye çıktı
Kalıcı dövmelerinizden kurtulun
Dövmeleri kolayca sildirmek mümkün
Tüberküloza dirençli büyükbaş hayvan klonlandı
Çin'de hayvan klonlandı

Fas'ta FETÖ okullarının kapatılması

RABAT (AA) - Fas Milli Eğitim Bakanlığı, Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait Muhammed Fatih Okullarına ilişkin Fas İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kapatma kararının geçerliliğini koruduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan...

Fas'ta FETÖ okullarının kapatılması

RABAT (AA) - Fas Milli Eğitim Bakanlığı, Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait Muhammed Fatih Okullarına ilişkin Fas İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kapatma kararının geçerliliğini koruduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Muhammed Fatih Okullarının Fas vatandaşlarına satılması veya resmi olarak başka isimlere devredilmesi söz konusu değil. İçişleri Bakanlığının bu okullara ilişkin aldığı kapatma kararı geçerliliğini koruyor.” ifadelerine yer verildi.

Fas basınında okullara ilişkin çıkan devir ve satış haberlerinin asılsız olduğu belirtilen açıklamada, Kazablanka İdari Mahkemesinin de konuya ilişkin kararı bulunduğu ve bu kararın uygulanacağı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, Fas’ın Tanca kentinde 1993 yılında kurulan Mehmet Fatih Okullarının Kazablanka, Fes, Tatvan ve El-Cedide kentlerinde bulunan toplam 8 şubesi için kapatma kararı almıştı.

Kazablanka İdari Mahkemesinin, Fas İçişleri Bakanlığının FETÖ’ye ait eğitim kurumlarıyla ilgili verdiği kapatma kararına öğrenci velileri ve okul yönetiminin itirazları da yine aynı mahkeme tarafından reddedilmişti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, itiraz dilekçelerinin, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen bir kararın idari mahkemelerce iptal edilemeyeceği gerekçesiyle kabul edilmediği belirtilmişti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Fas'ta FETÖ Okullarının KapatılmasıYurtdışında FETÖ Ile Mücadele Faaliyetleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.