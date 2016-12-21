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Fas’ta Halep’e destek gösterisi

KENİTRA (AA) - Fas’ta, Suriye’nin Halep kentindeki sivil halka yönelik saldırılar protesto edildi. Tevhid ve Islah Hareketi’nin çağrısıyla başkent Rabat’ın 30 kilometre kuzeyinde yer alan Kenitra kent merkezinde bir araya gelen göstericiler,...

Fas’ta Halep’e destek gösterisi

KENİTRA (AA) - Fas’ta, Suriye’nin Halep kentindeki sivil halka yönelik saldırılar protesto edildi.

Tevhid ve Islah Hareketi’nin çağrısıyla başkent Rabat’ın 30 kilometre kuzeyinde yer alan Kenitra kent merkezinde bir araya gelen göstericiler, "Kenitra, Filistin ve Suriye ile dayanışma içerinde", "Halep yanıyor" yazılı pankartlar açtı.

İnsan hakları aktivistleri, hukukçular ve üniversite öğrencilerinin katıldığı gösteride Esed rejimi ve destekçileri aleyhinde slogan atıldı, Halep'te sivillere yönelik saldırılar protesto edildi.

Gösteride, Tevhid ve Islah Hareketi Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Semir Şehid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bu gösteri ile zalim Esed rejiminin Halep ve Suriye genelinde yaptığı katliamları kınıyoruz. Suriyelilerin uğradığı bu zulmü şimdiye kadar hiçbir halk görmedi. Suriyelileri bu mücadelelerinde destekliyor ve mücadelelerinin başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum.” dedi.

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