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Fas'ta "Kadına Karşı Şiddete Son" kampanyası

- Kamuya açık alanlarda kadına yönelik şiddeti önlemek için "Şiddete karşı hep birlikte. Onu ihbar et." sloganıyla ulusal bir kampanya hazırlandı

Fas'ta

RABAT (AA) - Fas'ta kamuya açık alanlarda kadına yönelik karşı şiddeti önlemek için "Şiddete karşı hep birlikte. Onu ihbar et." sloganıyla ulusal bir kampanya başlatıldı.

Aile ve Dayanışma Bakanı Besime el-Hakavi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü"nde kampanyanın başlaması dolayısıyla başkent Rabat'ta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kamuya açık alanlarda kadına karşı şiddeti önlemeyi hedeflediklerini bildirdi.

Kadına yönelik şiddet karşısında pasif tarafsız bir tutum sergilenmesine artık son verilmesi gerektiğini belirten Hakavi, bu kampanya aracılığıyla ortaya çıkacak pratik çözüm önerileri ile başarıya ulaşmanın hedeflendiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Hakları Komisyonu Fas Temsilcisi Leyla Rahyavi, başkent Rabat'ta önceki gün düzenlediği basın toplantısında, araştırmalara göre Fas'ta 3,7 milyonu evli olmak üzere yaklaşık 6 milyon kadının şiddete maruz kaldığını ifade etmişti.

Bu arada, kadına karşı şiddet konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan "Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm" etkinliğine öncülük eden, BM bünyesindeki UNİTE Kampanyasının bu seneki teması "Kimseyi geride bırakma: Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddeti sonlandır." olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
FasKadına Karşı şiddet
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