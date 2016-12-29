Fas'ta Katarlı emekli albay işkenceden hapse mahkum oldu

KAZABLANKA (AA) - Fas'ta, karısıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle alıkoyduğu Tunus vatandaşına bir yıl boyunca işkence etmekten suçlu bulunan Katarlı emekli albayın bir yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Fas basınında yer alan haberlere göre, Kazablanka'da yaşayan ismi açıklanmayan emekli albay şikayet üzerine 12 Aralık'ta gözaltına alındı.

Kazablanka Ceza Mahkemesinin dün karara bağladığı davada adam kaçırmak, zorla alıkoymak, işkence etmek ve cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan sanığa bir yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Katarlı emekli albayın, karısıyla ilişki yaşadığını öğrendiği Tunus vatandaşını evine davet ettikten sonra alıkoyduğu ve bir yıl boyunca çeşitli aletlerle işkence ederek cinsel saldırıda bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Tunus vatandaşının 200 bin dolar karşılığında şikayetinden vazgeçtiği, mahkemenin sosyal medyada yer alan işkence ve cinsel saldırı görüntülerine dayanarak cezaya hükmettiği kaydedildi.