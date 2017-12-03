Fas'ta kimsesiz çocuklar yararına kermes

RABAT (AA) - Fas’ta, Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Rabat Türk Kültür Merkezinin katılımıyla kimsesiz çocuklar yararına kermes düzenlendi.

Rabat Diplomatlar Kulübü tarafından yabancı misyon temsilciliklerinin katılımıyla 5. Muhammed Tiyatro Salonu'nda düzenlenen geleneksel kermeste bu yıl Türkiye’den de katılım sağlandı.

Her ülkenin geleneksel giyecek, yiyecek, içecek ve kültürlerini yansıtan hediyelik eşyaların kimsesiz çocuklar yararına satışa sunulduğu kermeste, Türkiye’nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz’ün gözetiminde hazırlanan Türkiye Büyükelçiliği standında, Türk usulü demlenen çayla kahve ve Türkiye’den tatlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Türkiye’den gelen ebru sanatçısı Nuran Öner’in yaptığı ebruların yanı sıra giyecek ve gıda maddelerinin de satıldığı YEE standı ise en çok ilgi gören standlar arasında yerini aldı.

YEE Rabat Türk Kültür Merkezi Eğitim Koordinatörü Serkan İpek, AA muhabirine, "Kimsesiz çocuklar yararına düzenlenen bu uluslararası hayır kermesine büyükelçiliğimiz himayesinde YEE olarak katıldık. Türk kültürünü ve sanatını tanıtma fırsatı bulduğumuz kermese katıldığımız için çok mutluyuz. Türkiye'den getirdiğimiz sanatçılar ile geleneksel sanatlarımızın tanıtılmasına yardımcı oluyoruz. Yoğun ilgi gören standımızı Fas Prensesi Selma ve Başbakan Sadeddin el-Osmani’nin eşi Halime Sağur da ziyaret etti, YEE adına kendilerine ebru tablosu hediye ettik." diye konuştu.

Ebru sanatçısı Öner ise "Çok değerli ve geleneksel bir sanatımız olan ebru sanatını bütün dünyaya ve Faslı kardeşlerimize tanıtmak için buraya geldim. Burada çok güzel bir ortam var, insanlar yardım için bir arada, Türkiye olarak buraya bizim de bir katkımız olursa çok bahtiyar oluruz. Dostluğun ve kardeşliğin olduğu bu çok güzel ortamda Büyükelçiliğimiz ve YEE’nin öncülüğünde Türkiye'yi temsil etmek çok güzel bir duygu." dedi.