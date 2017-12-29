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Fas'ta "Kudüs Başkentimiz" etkinliği

- Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Karaki: - "(ABD'nin Kudüs kararı) ABD Başkanı'nın, söz konusu kararın yanlış ve merhametsiz olduğunu görmek için hakları çiğnenen Filistinli esirlere bir bakması lazım"

Fas'ta

RABAT (AA) - Fas'ı ziyaret eden Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı İsa Karaki'nin başkanlığındaki Filistinli heyetin katılımıyla "Kudüs Başkentimiz" başlıklı bir etkinlik yapıldı.

Filistin İçin Çalışma Grubu tarafından düzenlenen "Kudüs başkentimiz, Esirler özgürlük adresimiz" temalı etkinlik, Filistin'e destek amacıyla başkent Rabat'ta gerçekleştirildi.

İsa Karaki liderliğindeki Filistin heyeti, Filistin'in Rabat Büyükelçisi Cemal eş-Şubki ile Faslı yetkililerin katıldığı programda konuşmalar yapıldı, Faslı sanat grubu konser verdi. Zaman zaman İsrail ve ABD Başkanı Donald Trump aleyhine slogan atıldı.

Programda konuşan Karaki, ABD'nin Kudüs kararına tepki göstererek, "Trump'ın bu kararı uluslararası terördür. Uluslararası kanunları ve meşru kararları açıkça ihlaldir." dedi.

"ABD Başkanı'nın, söz konusu kararın yanlış ve merhametsiz olduğunu görmek için hakları çiğnenen Filistinli esirlere bir bakması lazım." ifadesini kullanan Karaki, tüm ülkelerin yönetimlerine İsrail'i tanıma konusundaki tutumlarını gözden geçirmeleri çağrısında bulundu.

Büyükelçi Şubki ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyetin Filistin davasını ve İsrail hapishanelerindeki tutukluların durumunu anlatmak için Fas'a geldiğini söyledi.

Filistin yönetiminin, ABD yönetimini boykot ettiğini açıkladığını dile getiren Şubki, "Filistin halkının hakları aleyhine hiçbir yasanın onaylanmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

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