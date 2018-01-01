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Fas'ta Kudüs'e destek gösterisi

RABAT (AA) - Fas'ın doğusundaki Raşidiye kentinde, Kudüs'e destek gösterisi düzenlendi. Sivil toplum örgütleri tarafından "Faslılar Filistin için" temasıyla düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.Etkinliğe katılan...

Fas'ta Kudüs'e destek gösterisi

RABAT (AA) - Fas'ın doğusundaki Raşidiye kentinde, Kudüs'e destek gösterisi düzenlendi.

Sivil toplum örgütleri tarafından "Faslılar Filistin için" temasıyla düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Etkinliğe katılan Faslılar, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını kınayarak, hükümet ve halkların bu kararın engellenmesi için gerekli tüm yöntemleri kullanmasını istedi.

Göstericiler, "Raşidiye sakinleri, ABD'nin Kudüs hakkındaki acımasız kararını kınıyor ve Filistinlileri destekliyoruz" yazılı bir pankart taşıdı.

Kudüs ve Filistin halkına yönelik desteklerin ifade edildiği çeşitli sloganların atıldığı gösteride, Fas ve Filistin bayrakları yer aldı.

Gösteride ayrıca bazı müzik grupları da sahne aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmiş, oylamada 35 ülke çekimser kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FasFilistinKudüsRaşidiye
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