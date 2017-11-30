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Fas'ta Mevlid-i Nebi etkinlikleri

SELA (AA) - Fas’ın Sela kentinde Hazreti Muhammed’in doğum günü kutlamaları kapsamında düzenlenen "mum alayı" büyük ilgi gördü. Kentteki sufi tarikatların öncülüğünde her yıl düzenlenen etkinliğe birçok yerli ve yabancı...

Fas'ta Mevlid-i Nebi etkinlikleri

SELA (AA) - Fas’ın Sela kentinde Hazreti Muhammed’in doğum günü kutlamaları kapsamında düzenlenen "mum alayı" büyük ilgi gördü.

Kentteki sufi tarikatların öncülüğünde her yıl düzenlenen etkinliğe birçok yerli ve yabancı sufi topluluk mensubu katıldı.

Mevlid-i Nebi kutlamalarına katılanlar, ahşap oymalardan yapılmış renkli kumaş, kağıt ve ip parçalarıyla süslenmiş büyük şamdanları taşıdı. Renkli elbiseleriyle dikkati çeken Kuran-ı Kerim öğrencileri ve sufi topluluk mensupları, yürüyüş esnasında ilahiler seslendirdi.

Sela'nın tarihi caddelerinde şamdanları taşıyarak ilerleyen kortejin son durağı ise Şehitler Meydanı oldu.

Mum alayına katılanlardan Muhammed Hessuni, Hazreti Muhammed'in doğum gününün kutlandığı bu İslami ve kültürel etkinliği her yıl düzenlediklerini belirtti.

Hessuni, mum alayının yapılacağı yeri önceden süslediklerini, ifade ederek bu etkinlikle Hazreti Muhammed'in doğum gününü hatırlamak ve hatırlatmak istediklerini sözlerine ekledi.

- “Mum alayı" etkinliğinin tarihçesi

Fas krallarından Ahmed Mansur ez-Zehebi’nin hicri 9. asırda İstanbul ziyaretinde Mevlid Kandili kutlamalarında “mum alayı”nı gördüğü ve ilk olarak hicri 986 senesinde bu etkinliği uyguladığı tarih kitaplarında geçiyor.

Mum alayı, tasavvuf müziği ve yerel kıyafetli katılımcılar eşliğinde özellikle Sela, Marakeş ve Fes kentlerinde düzenleniyor.

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Fas'ta Mevlid Kandili EtkinlikleriMum Alayı
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