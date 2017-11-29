RABAT (AA) - Fas’ta Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Rabat Türk Kültür Merkezi tarafından “Türk-Arap kültür etkileşimi” üzerine söyleşi düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Bekir Kayabaşı’nın konuşmacı olduğu söyleşiye, Türkiye’nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz, YEE Rabat Türk Kültür Merkezi Müdürü Ensar Fırat, YEE’de Türkçe öğrenen öğenciler ve Türkiye’den Fas’a üniversite eğitimi için gelen Türk öğrenciler katıldı.

Başkent Rabat’ta bulunan Agdal Kültür Merkezindeki söyleşide Kayabaşı, "Miladi 800 yılları civarından İslam ile tanışan Türklerin, Araplar ile ilişkileri o tarihten bu yana devam ediyor. İslam dini ile tanışan Türkler, Müslümanlığı daha iyi anlamak için Kur'an-ı Kerim’in dili olan Arapça’yı öğrenmeye başlıyor. Daha önce beş farklı alfabe kullanan Türkler, zamanla Arap harfleriyle yazmaya başlıyor. Türkler ile Araplar arasındaki etkileşim bu şekilde dil ile başlamış oluyor." dedi.

Daha sonraki dönemde Türklerin dinlerini daha iyi öğrenmek için medreselere gitmeye başladığını belirten Kayabaşı, "İslami bilimler arasında edebiyat da yer alıyordu. Tefsir ilmi şiirler ile anlatılıyor ve ezberleniyordu. Türkler bu şekilde aruz ve şiiri öğrendiler. Bu bağlamda edebiyat olarak bizim Araplardan etkilendiğimiz dönem Abbasilerin zamanında gerçekleşti. Sonraki süreçlerde karşılıklı kelime alış verişi yaşandı ve çok sayıda tercüme faaliyeti gerçekleştirildi. Türkler, Arapça ilmi eserlerin Türkçeye çevrilmesinin ardından Arap edebiyatı ve Arap ilim havzasından etkilendi. Bunun yanında Türkçeden Arapçanın yerel lehçelerine binlerce Türkçe kelime geçmiştir." ifade etti.

Günümüzde bu etkileşimin devam ettiğine vurgu yapan Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Medya ve sosyal medya üzerinden ve insani ilişkiler üzerinden Türkler ve Araplar arasındaki iletişim ve etkileşim devam ediyor. Arapçadan Türkçeye tercüme edilen çok sayıda eser var. Önümüzdeki süreçte Türkçe'den Arapça'ya da tercüme sayılarının artmasını umuyorum. Böylece Türkler ilmi ve fikri olarak Arap dünyasında daha fazla tanınacaktır."

Programın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Kayabaşı, iki gündür Fas’ta olduğunu belirterek, "Türk ve Arap edebiyatları bağlamında kültürel ilişkileri anlatmaya geldim. Proğram çok harika geçti katılım gayet iyiydi. Karşılıklı görüş alış verişinde bulunduk, aklımızdaki soruları sorup cevaplarını aldık. Ben mutlu olarak ülkeme dönüyorum, umarım Faslı dinleyicilerimiz de memnun kalmışlardır." dedi.

Fas’ın gelişmiş bir ülke olduğunu vurgulayan Kayabaşı, Fas ile Türkiye’nin birbirlerine uzak iki ülke olmasına rağmen kalben yakın olduklarını yakinen müşahede ettiğini belirtti.