Fas’ta Türk tekstil ürünlerine yeni gümrük düzenlemesi

RABAT (AA) - Fas Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Rukiye ed-Dirhem, Türkiye’den gelen tekstil ürünlerine uygulanan gümrük muafiyetinin askıya alındığı yeni düzenlemenin bir yıl süresince geçerli olacağını söyledi.

Fas Danışmanlar Meclisinde, Türkiye’den gelen tekstil ürünleri ve hazır giyim ürünleri için uygulanacak yeni gümrük vergilerine ilişkin hükümete verilen soru önergesini Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dirhem cevapladı.

Bakan Dirhem, "Fas tekstil sektörünün rekabet gücünü korumak amacı ile hükümet olarak, Türkiye ile devam eden istişareler sonuçlanıncaya kadar geçici olarak gerekli tedbirleri aldık. Uygulanacak vergilerin geçerlilik süresi bir yıl ile sınırlandırıldı." dedi.

Türkiye ile istişarelerin kurulan ortak komisyon üzerinden yürütüldüğünü belirten Dirhem, komisyonun Fas ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasını tanzim etmeyi planlandığını kaydetti.

Fas Gümrük İdaresi tarafından yayımlanan gümrük genelgesinde, yerli üreticinin korunması için Türkiye ile tekstil ve elbise sektöründeki gümrük muafiyetinin askıya alındığı, gümrük vergisine ithal edilecek tekstil ürününe bağlı olarak yüzde 2,25 ila yüzde 22,5 arasında değişen birtakım düzenlemeler getirileceği duyurulmuştu.