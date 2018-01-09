Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Ak Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen Kilim Mobilya yenilikçi ürünler ve ihracat ile liderliği hedefliyor serkan sevim
Apple'a soruşturma
Apple'a soruşturma
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden

Fas’ta Türk tekstil ürünlerine yeni gümrük düzenlemesi

RABAT (AA) - Fas Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Rukiye ed-Dirhem, Türkiye’den gelen tekstil ürünlerine uygulanan gümrük muafiyetinin askıya alındığı yeni düzenlemenin bir yıl süresince geçerli olacağını söyledi. Fas Danışmanlar...

Fas’ta Türk tekstil ürünlerine yeni gümrük düzenlemesi

RABAT (AA) - Fas Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Rukiye ed-Dirhem, Türkiye’den gelen tekstil ürünlerine uygulanan gümrük muafiyetinin askıya alındığı yeni düzenlemenin bir yıl süresince geçerli olacağını söyledi.

Fas Danışmanlar Meclisinde, Türkiye’den gelen tekstil ürünleri ve hazır giyim ürünleri için uygulanacak yeni gümrük vergilerine ilişkin hükümete verilen soru önergesini Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dirhem cevapladı.

Bakan Dirhem, "Fas tekstil sektörünün rekabet gücünü korumak amacı ile hükümet olarak, Türkiye ile devam eden istişareler sonuçlanıncaya kadar geçici olarak gerekli tedbirleri aldık. Uygulanacak vergilerin geçerlilik süresi bir yıl ile sınırlandırıldı." dedi.

Türkiye ile istişarelerin kurulan ortak komisyon üzerinden yürütüldüğünü belirten Dirhem, komisyonun Fas ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasını tanzim etmeyi planlandığını kaydetti.

Fas Gümrük İdaresi tarafından yayımlanan gümrük genelgesinde, yerli üreticinin korunması için Türkiye ile tekstil ve elbise sektöründeki gümrük muafiyetinin askıya alındığı, gümrük vergisine ithal edilecek tekstil ürününe bağlı olarak yüzde 2,25 ila yüzde 22,5 arasında değişen birtakım düzenlemeler getirileceği duyurulmuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FasTürk Tekstil ürünleriTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5