Fas'ta ulusal istihdam stratejisi

RABAT (AA) - Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, sosyal sorunlarla mücadele için ulusal çapta istihdam yaratmanın önemli olduğunu söyledi.

Çalışma Bakanlığı tarafından başkent Rabat'ta düzenlenen Ulusal İstihdam Komitesi toplantısında konuşan Başbakan Osmani, "İstihdam ve iş fırsatı oluşturmak sosyal huzursuzluk ile mücadeleye yardımcı olacak en büyük etmen. Ülkede marjinalleşmeye ve sosyal krizlere karşı hükümetin yeterli iş fırsatları oluşturması gerekiyor." dedi.

Gençlerin kalifiye olmalarına rağmen uzun yıllar iş aramayla vakit kaybettiklerini belirten Osmani, "İşsizlik, huzursuzluğu beraberinde getiriyor. Hükümetin hedefi, vatandaşlara ve gençlere yeni iş sahaları açarak bu soruna çözüm bulmaktır." diye konuştu.

Ulusal İstihdam Komitesi, Fas hükümeti tarafından işsizlik sorununa çözüm yolları geliştirmek amacıyla oluşturulmuştu. İlk toplantısını yapan komitenin önümüzdeki günlerde "ulusal istihdam stratejisi"ni açıklaması bekleniyor.

Fas'ta resmi verilere göre, işsizlik geçen yıl yüzde 9,44 olarak kaydedildi.