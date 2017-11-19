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Fas'ta yardım izdihamı: 15 ölü

RABAT (AA) - Fas'ta yardım malzemesi dağıtımı sırasında yaşanan izdihamda 15 kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin sahil kentlerinden Suveyra'ya bağlı Sidi...

Fas'ta yardım izdihamı: 15 ölü

RABAT (AA) - Fas'ta yardım malzemesi dağıtımı sırasında yaşanan izdihamda 15 kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin sahil kentlerinden Suveyra'ya bağlı Sidi Ebu el-Alem ilçesinde gerçekleştirilen bir yardım organizasyonunda yaşanan izdihamda 15 kadının yaşamını yitirdiği, 5 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Organizasyonu yerel bir yardım kuruluşunun düzenlediğine işaret edilen açıklamada, yaşanan faciada zarar görenlere gerekli desteğin sağlanacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fasta Yardım Izdihamı
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