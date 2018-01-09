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Fas'ta yolsuzlukla mücadelede "internet" dönemi

RABAT (AA) - Fas hükümeti, vatandaşların kamu kuruluşlarında yaşanan yolsuzluk ve olumsuzlukları doğrudan iletebileceği "internet şikâyet hattı" projesini hayata geçirdi. Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, projenin resmen uygulamaya...

Fas'ta yolsuzlukla mücadelede

RABAT (AA) - Fas hükümeti, vatandaşların kamu kuruluşlarında yaşanan yolsuzluk ve olumsuzlukları doğrudan iletebileceği "internet şikâyet hattı" projesini hayata geçirdi.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, projenin resmen uygulamaya geçişi dolayısıyla başkent Rabat'ta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "İnternet şikâyet hattı, sadece vatandaşların şikâyetlerini yetkililere ulaştırmada kullanılacak. Özellikle kamuda yaşanan yolsuzluk, adam kayırma ve buna benzer problemleri vatandaşlar doğrudan yetkililere şikâyet edebilecek." dedi.

Şikâyet hattının hayati öneme sahip olduğunu belirten Osmani, hedeflerinin kurum ve kuruluşlarda yaşanan yolsuzlukların doğrudan vatandaşlar tarafından idari merkezlere ulaştırılması olduğunu kaydetti.

Vatandaşların "chikaya.ma" sitesi üzerinden ilettiği şikâyetlerin yetkililer tarafından en fazla 60 günde içinde cevaplanması planlanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
FasSadeddin El-OsmaniYolsuzlukla Mücadele
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